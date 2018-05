Fortnite: i Mindfreak entrano nella scena competitiva con una nuova squadra

Una delle principali organizzazioni di esport in Australia è entrata ufficialmente nella scena emergente di Fortnite: Battle Royale.

I Mindfreak hanno annunciato la firma di sei giocatori che andranno a formare una nuova squadra che competerà nella scena competitiva di Fortnite.

I sei neo acquisti appartengono tutti al team ormai sciolto Junior Mafia e sono: ezupAK, neco, Twizz, Westy, Vince e l'allenatore CptnAirwick. Il team in questione è considerato uno dei migliori nella regione oceanica.

Al di fuori di Fortnite, Mindfreak presenta anche squadre in Call of Duty e Heroes of the Storm, e hanno avuto numerose squadre in altre scene competitive in passato. Questo ingresso in Fortnite per i Mindfreak non dovrebbe sorprendere dato che da qualche tempo vi diamo conto della corsa agli armamenti di molte organizzazioni professionistiche.

L'annuncio della scorsa settimana, ovvero che la stessa Epic investirà – solo per quest'anno – 100 milioni di Dollari per i montepremi della stagione competitiva. Sia i fan che gli addetti ai lavori hanno già potuto constatare il successo dei tornei settimanali denominati Friday Fortnite che ospitano alcuni tra i giocatori più famosi e talentuosi del mondo.

Nel torneo della settimana scorsa, la coppia formata da Turner "Tfue" Tenney e Dennis "Cloak" Lepore dei FaZe Clan ha vinto 10.000 Dollari, battendo Ninja. Ora non ci resta che attendere la vera esplosione della scena competitiva di Fortnite. Come una bomba inesplosa la deflagrazione potrebbe avvenire da un momento all'altro.