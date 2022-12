Fortnite, Minecraft e Overwatch vanno forte su Pornhub, aumentano le views su PS5

Gli ultimi dati diffusi dal celebre portale indicano che gli italiani guardano meno Pornhub ma per più tempo e c'è anche una statistica interessante che riguarda le ricerche a tema videogiochi. Forse non ci crederete, ma Fortnite domina (anche) in questa classifica.

Fortnite è il videogioco più cercato su Pornhub nel 2022 seguito da Overwatch, Genshin Impact, Minecraft e Pokemon. Cyberpunk 2077 guadagna dodici posizioni rispetto allo scorso anno, Summertime Sage cresce di 18 posizioni mentre Valorant avanza di ben 21 posizioni. Calano invece le ricerche di Roblox, Among Us, Final Fantasy, Call of Duty invece cresce di sei posizioni.

Top 10 videogiochi su Pornhub nel 2022

Fortnite Overwatch Genshin Impact Minecraft Pokémon Cyberpunk Summertime Saga League of Legends Valorant Resident Evil Apex Legends Grand Theft Auto 5 Roblox Mortal Kombat Skyrim Among Us Splatoon Final Fantasy Call of Duty Cuphead Street Fighter Mass Effect

Per quanto riguarda invece le ricerche sui personaggi, Dva di Overwatch è saldamente al primo posto seguita da Jenny Mod di Minecraft. I personaggi più popolari di Overwatch sono Dva, Widowmaker, Mercy, Tracer, Mei e Ashe, particolarmente ricercati anche i personaggi di Genshin (Mona, Slime, Hu Tao, Eula e Lisa) e Fortnite con Ruby, Aura, Lynx e Evie in testa alle ricerche.

Pornhub ha poi svelato le principali sorgenti di traffico del 2022, per quanto riguarda le console, i giocatori su console PlayStation pesano per il 73.1% del totale di visualizzazioni da console di gioco con un +20.6% rispetto al 2021 mentre calano le console Xbox che passano dal 30.6% al 25.5%.