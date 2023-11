Fortnite, una miniera d'oro per Epic Games: incassi mostruosi per il celebre Battle Royale

Era il settembre del 2017 quando Fortnite Battle Royale fece il suo originale debutto sul mercato: da allora l'opera multiplayer online targata Epic Games è cresciuta sempre di più fino a divenire un autentico fenomeno di culto popolarissimo in tutto il mondo. E capace anche di generare incassi da capogiro.

Stando a quanto riportato sul profilo di Donald Mustard, ex dirigente Epic Games che ha contribuito a creare l'iconico battle royale, in poco più di 6 anni Fortnite ha generato incassi pari a 20 miliardi di dollari, superando inoltre il totale di 650 milioni di giocatori dal lancio ad oggi. Più nello specifico, Mustard rivela che ad oggi Fortnite ha una media di circa 250 milioni di giocatori al mese, mentre almeno 25 milioni di persone ci giocano su base quotidiana.

Questi numeri mettono maggiormente in risalto i motivi per cui Fortnite è diventato un gigantesco fenomeno videoludico e perché Epic continua a supportarlo in maniera così ampia e massiccia attraverso Capitoli, Stagioni, collaborazioni e nuovi contenuti. Il Battle Royale è attualmente nel pieno della Stagione OG ispirata alle origini del gioco, con sfide e contenuti dal sapore nostalgico per i fan della prima ora. Ma gli sviluppatori continuano sempre a pensare a nuovi modi per rinnovare ed arricchire l'opera.

A tal proposito, secondo gli ultimi leak una modalità in stile Rock Band e Guitar Hero sarebbe in arrivo su Fortnite, anche se per ora mancano conferme ufficiali in tal senso.