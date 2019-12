Fortnite: la mira assistita per i controller su PC potrebbe dare un vantaggio ad alcuni

Chi gioca agli sparatutto sa bene dell'eterna lotta tra i sostenitori del controller e i puristi della combo mouse+tastiera. Sebbene quest'ultima sia la configurazione più indicata per giocare agli FPS, sembra che su Fortnite i giocatori che utilizzano i controller su PC potrebbero avere un vantaggio.

Il sospetto già si era insinuato tra i sostenitori del gioco, ed è cresciuto ulteriormente dopo la vittoria alle FNCS di UnknownxArmy1x, che utilizza proprio un controller, dimostrando in teoria che anche chi è abituato al pad può dire la sua nei tornei competitivi.

In molti però hanno sollevato dei dubbi sulla sua vittoria, perché a loro dire la versione PC di Fortnite darebbe un vantaggio per via della mira assistita, proprio a chi è abituato a giocare con i controller. Su console, Epic aveva modificato la mira assistita in Fortnite, limitando la capacità di cambiare bersaglio rapidamente con il tasto L2, ma sembra che la versione PC presenti ancora questa funzione, tanto che diversi utenti hanno proposto di vietare i tornei a chi utilizza questo tipo di periferica per giocare.

Naturalmente i sospetti di alcuni giocatori non costituiscono di per sé una prova, ma certamente è lecito attendersi un chiarimento da parte di Epic Games. Anche perché, se i prossimi principali tornei saranno vinti da giocatori che utilizzano un controller, la cosa diverrà ancora più sospetta. Voi che ne pensate?

Nel frattempo, siamo ancora tutti in attesa dell'aggiornamento 11.30 di Fortnite. Tenete d'occhio il nostro sito per le ultime novità sul gioco.