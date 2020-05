Fortnite: la mira assistita su PC è stata silenziosamente aggiornata

Senza alcun annuncio ufficiale in merito, Epic Games ha nelle ultime ore apportato in maniera silenziosa alcuni piccoli cambiamenti al sistema di mira assistita del suo Fortnite Battaglia Reale.

Queste modifiche, che secondo i dataminer coinvolgono la sola versione PC del battle royale, dovrebbero ridurre di una piccola percentuale l'efficacia dell'aiuto sia quando si procedere a far fuoco senza mirare che quando si preme il grilletto in fase di mira. In questo modo gli sviluppatori puntano ad evitare che qualche furbetto possa continuare a giocare con mouse e tastiera passando per al controller nelle fasi di shooting, così da godere dei benefici di entrambi i sistemi di controllo. Evidentemente questa tattica non è andata già al team di sviluppo, che ha lavorato e continua a lavorare a delle modifiche in grado di avvicinare l'esperienza per chi gioca con un controller a quella di chi usa mouse e tastiera.

In attesa di scoprire il parere dei giocatori professionisti su queste recenti modifiche apportate al gioco, vi ricordiamo che domani, sabato 30 maggio 2020 alle ore 20:00, ci sarà l'evento Doomsday di Fortnite Battaglia Reale. Sapevate inoltre che la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è stata posticipata di qualche giorno?