Fortnite e mira assistita: Tfue torna a scagliarsi sul gioco Epic Games

Sin dalla sua introduzione nel battle-royale, l'opzione legata all'utilizzo della mira assistita in Fortnite Battaglia Reale ha destato una serie di reazioni contrastanti all'interno della community.

Alcuni giocatori hanno infatti accolto con favore la possibilità di ricorrere alla funzione, sopratutto in un'ottica di cross-play, in cui gli utenti possono dunque liberamente scegliere se utilizzare un controller oppure la combinazione tra mouse e tastiera. Altri, tuttavia, hanno espresso il proprio scontento: tra questi ultimi troviamo Tfue, noto streamer e pro player di Fortnite.

Quest'ultimo ha in effetti manifestato la propria insoddisfazione criticando l'attuale condizione della scena competitiva del titolo Epic Games, da lui giudicata ancora non sufficientemente sviluppata, inadeguata. A ciò si aggiungono rimostranze proprio sull'assenza di "equità" all'interno del battle royale, con un equilibrio non efficace nelle interazioni tra i giocatori, in un sistema che non sempre premia l'utente più forte o abile.



Al momento, ad ogni modo, non sembrano essere in programma ulteriori modifiche per il sistema di mira assistita di Fortnite: Battaglia Reale. Per scoprire se Epic Games deciderà o meno di tornare a modificarne il funzionamento, non resta dunque altro da fare che attendere. Nel frattempo, ricordiamo che la software house ha scelto di supportare il movimento Black Lives Matter: di conseguenza, la Stagione 3 di Fortnite è stata nuovamente rimandata.