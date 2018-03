Fortnite: il Missile Guidato arriva questa settimana?

Come riportato da GameSpot USA, nel menu delle armi diha fatto la sua comparsa il, in arrivo "", probabilmente nel corso di questa settimana con il consueto aggiornamento di giovedì.

Il Missile Guidato permetterà di inseguire le prede, in quanto sarà possibile controllarlo tramite un apposito telecomando in dotazione. Uno strumento decisamente potente, che si prefigge di fare importanti danni all'avversario.

Il Missile Guidato si aggiunge alle novità delle ultime settimane, come gli esplosivi C4 e il Jetpack, già particolarmente apprezzate dai giocatori. Al momento Epic non ha diffuso la data di disponibilità della nuova arma ma con ogni probabilità il Missile Guidato arriverà giovedì 29 marzo con l'aggiornamento settimanale di Fortnite e Fortnite Battle Royale.

Nella notte, Epic ha pubblicato anche il nuovo Starter Pack di Fortnite che include 600 V-Buck, il costume esclusivo agente ribelle e il nuovo dorso scintillante catalizzatore, disponibili solo nel Pacchetto Principianti, ora in vendita a 4,99 euro. Presto, gli sviluppatori abiliteranno anche il 4K a 60fps su Fortnite per Xbox One X, inoltre secondo alcuni rumor il Cross-Play con la piattaforma Microsoft sarà abilitato nelle prossime settimane, probabilmente entro metà aprile.

Sono tante le novità in arrivo per Fortnite, il gioco Epic ha riscosso un successo incredibile su PC, Xbox One e PlayStation 4, nonchè su mobile, anche se in questo caso il titolo è disponibile solo in prova su iPhone e iPad, accessibile solo su invito.