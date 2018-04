Fortnite: i Missili Guidati saranno presti rimossi a tempo indefinito

Epic Games ha annunciato su Reddit che i Missili Guidati di Fortnite si prenderanno una "pausa forzata" a tempo indefinito, molto presto l'arma verrà rimossa dal gioco con l'obiettivo di apportare migliorie al bilanciamento della stessa.

Non è la prima volta che le armi di Fortnite si "prendono una vacanza", nel caso dei Missili Guidati i vari bug, i glitch e i problemi di bilanciamento segnalati dalla community nelle ultime settimane hanno costretto Epic a rimuoverli prima del previsto: "abbiamo ricevuto molti feedback sui Missili Guidati, feedback relativi alla potenza, ma non solo. Quindi abbiamo deciso di mettere quest'arma in magazzino per capire come muoverci in futuro."

Al momento non sappiamo quando i Missili Guidati torneranno in Fortnite, di certo si tratta di una delle armi più apprezzate del gioco Epic, utilizzata anche per incredibili acrobazie che hanno stregato il popolo di Twitch.

Sapevate che la Mitragliatrice Leggera farà il suo debutto con l'aggiornamento di questa settimana? Inoltre, si inizia già a parlare delle possibili novità della Stagione 4...