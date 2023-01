Fortnite, la missione (im)possibile per il 2023: il gioco tornerà su iOS!

La straordinaria trasformazione operata dall'introduzione di Unreal Engine 5.1 in Fortnite: Battaglia Reale è a quanto pare destinata ad essere solo una delle grandi novità in programma per il free to play.

Decisamente a sorpresa, infatti, il fondatore e CEO di Epic Games ha colto l'occasione offerta dall'inizio del nuovo anno per anticipare grandi novità in arrivo per il battle royale. Come potete verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Tim Sweeney ha infatti augurato a tutti un buon 2023 con un cinguettio a tema Fortnite.

Il Tweet è stato accompagnato da un breve ma importante messaggio: "Il prossimo anno su iOS!". Dopo la lunga e articolata diatriba legale che ha visto Epic Games contrapposta ad Apple, sembra dunque che il colosso di Cupertino sia in procinto di tornare ad accogliere il free to play sui propri dispositivi. Al momento mancano dettagli più approfonditi, ma la conferma di un ritorno di Fortnite su ecosistema iOS entro la fine del 2023 rappresenta già un'ottima notizia per la community di appassionati del titolo.

Nel frattempo, prosegue lo speciale evento Mezz'Inverno di Fortnite: Battaglia Reale, con il quale il gioco gratuito ha celebrato le festività natalizie e il passaggio di consegne tra il 2022 e il 2023.