Fortnite Missioni Road Trip: ottieni Punti Acrobazia a bordo di un veicolo

Dopo avervi mostrato dove distruggere i segnali di Stop con il costume Catalizzatore, in questa mini-guida alle missioni Road Trip della prima settimana di Fortnite Stagione 10 vi spieghiamo come ottenere facilmente punti acrobazia a bordo di un veicolo.

Prima di dedicarvi a questa missione dovrete aver completato almeno 4 obiettivi. Parlando delle altre missioni Road Trip della prima settimana di Fortnite Stagione 10, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la missione Visita testa di Durr Burger, dinosauro e testa di pietra.

Ottieni Punti Acrobazia a bordo di un veicolo (0/250.000)

Per portare a termine questa sfida dovrete accumulare almeno 250.000 punti acrobazia a bordo di un veicolo. Il modo migliore per farlo è quello di procurarsi un Driftboard, uno dei pochi veicoli che è ancora possibile trovare all'interno dell'isola di Fortnite Stagione 10 (ricordiamo che le Girosfere e i Quad sono stati rimossi).

Il modo più rapido e semplice per completare la sfida è quello di procurarsi un Driftboard nel punto della mappa contrassegnato con un cerchio rosso a fondo pagina, salire a bordo di esso e dirigersi a Neoinclinato, dove è possibile eseguire numerosi trick all'interno dei tunnel d'aria, come è possibile vedere nel filmato proposto in apertura. Per portare a termine la sfida vi basterà accumulare almeno 250.000 punti acrobazia nell'arco della partita.