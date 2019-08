Fortnite Missioni Road Trip: usa una Zipline in diverse partite

Da oggi i giocatori di Fortnite Stagione 10 possono dedicarsi alle nuove missioni Road Trip. In questa mini-guida vi mostreremo come completare la missione che richiede di utilizzare una Zipline nell'arco di tre partite diverse.

Segnaliamo che questa missione può essere affrontata solo se avete completato almeno un altro obiettivo. A tal proposito, se avete bisogno di aiuto per completare le missioni Road Trip disponibili da subito, sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come portare a termine le missioni Distruggi i segnali di Stop e Visita testa di Durr Burger, dinosauro e testa di pietra.

Usa una Zipline in diverse partite (0/3)

Per portare a termine questa missione dovrete utilizzare una Zipline (vale a dire una funivia) nell'arco di tre partite differenti.

Dove si trovano le Zipline all'interno della mappa di Fortnite Battaglia Reale (Stagione 10)? Come potete vedere nell'immagine riportata a fondo pagina, le Zipline sono situate nei pressi delle montagne, per collegare due zone poste a un certo dislivello di altezza.

Tutto quello che dovete fare per completare la missione, dunque, è recarvi presso una di queste Zipline e interagire con esse per utilizzarle, e infine ripetere l'operazione nell'arco di tre partite differenti. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, potete dare un'occhiata al video riportato in cima.