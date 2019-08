Fortnite Missioni Spara e Spera: usa uno spray su Distributori di Benzina diversi

Le nuove missioni Spara e Spera della Settimana 2 della Stagione 10 di Fortnite Battaglia Reale sono finalmente disponibili e una di queste richiede di far visita a diversi distributori di benzina. In questa guida vi aiuteremo quindi a trovare la posizione di tutte le stazioni in cui poter utilizzare uno spray.

L'obiettivo della sfida è semplicemente quello di far visita a tre diverse stazioni di servizio e utilizzare uno spray qualsiasi al loro interno. In totale sono presenti sulla mappa del battle royale almeno 7 diverse stazioni di servizio, quindi avrete l'imbarazzo della scelta. Va inoltre precisato che non c'è bisogno che facciate tutto in un'unica partita, è quindi possibile completare questa sfida con tutta calma.

Ecco di seguito l'elenco delle stazioni di rifornimento presenti sulla mappa di Fortnite Battaglia Reale:

Ad est di parco Pacifico

Ad ovest di Sponde del Saccheggio

A nord del campetto da calcio al chiuso

A nord di Borgo Bislacco

A nord di Approdo Avventurato

A sud-ovest di Lande Letali

A sud-ovest di Palmeto Paradisiaco

Se avete difficoltà nel trovare la posizione delle varie aree di servizio, in calce alla notizia potete trovare un'immagine della mappa con la posizione di ciascuna di esse.

