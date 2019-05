Fortnite: come ottenere gratuitamente 125 V-Buck (20 maggio 2019)

Con la Stagione 9 di Fortnite Battaglia Reale sono arrivati numerosi cambiamenti anche al sistema di allerte di Salva il Mondo e, di conseguenza, alla frequenza di aggiornamento di missioni che ricompensano il giocatore con un discreto quantitativo di V-Buck.

A differenza di quanto avveniva nelle precedenti stagioni, le allerte si aggiornano ora una sola volta ogni 24 ore e non sembrano esserci limiti al numero di missioni con V-Buck che è possibile completare. L'aggiornamento delle allerte di oggi, 20 maggio 2019, è stato particolarmente ricco e vi permette di ottenere ben 125 V-Buck completando 4 diverse missioni.

Ecco di seguito le missioni in questione con le relative ricompense:

Pietralegno

Combatti la tempesta, Periferia (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza progetti, Oro stagionale

Cavalca il fulmine, Foresta (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti X2, Oro stagionale

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 2, Zona industriale autunnale (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti X2, Oro stagionale

Montespago

Cavalca il fulmine, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 108) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Occhio della Tempesta, Oro stagionale

Se siete almeno del livello consigliato della missione, completarle tutte non sarà un problema e, soprattutto, sarà molto semplice trovare altri giocatori tramite matchmaking dal momento che si tratta delle missioni solitamente più giocate. Se il vostro livello è troppo basso e volete invece farvi aiutare da un amico, vi ricordiamo che potete sempre affrontarle creando un gruppo privato.

Per disattivare i limiti di livello vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra e impostare la privacy del gruppo su "Solo Amici". Così facendo anche i giocatori di livello più basso potranno entrare in missioni più complesse se accompagnati da un utente abbastanza forte da poterle avviare.

In attesa di scoprire le allerte di domani, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida al Fortbyte numero 6. Sapevate che Izza Preistorica è arrivata nel negozio stagionale di Fortnite?