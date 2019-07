Fortnite, misteriosa sfera luminosa su Sponda del Saccheggio: il suo aspetto è cambiato!

Dopo un lungo periodo di curiosità e attesa da parte della community, l'evento Cattus vs Doggus ha finalmente preso vita in-game nel corso della serata di sabato 20 luglio.

Come ampiamente atteso dal pubblico, la misteriosa Creatura e l'altrettanto curioso robot assemblato presso la struttura di Impianto a Pressione si sono fronteggiati in un epico scontro. La battaglia ha visto trionfare il colossale mech, da tempo ribattezzato "Doggus" dalla community. Come da tradizione, l'evento organizzato dal team di Epic Games ha prodotto alcuni cambiamenti nell'Isola di Fortnite, tra i quali spicca la comparsa di una misteriosa sfera luminosa al di sopra dell'area di Sponda del Saccheggio.

Quest'ultima ha attirato la curiosità di moltissimi giocatori, che, da ieri, ne stanno attentamente monitorando l'aspetto. Ebbene, sembra che le osservazioni abbiano già prodotto alcuni risultati: come potete infatti verificare in calce a questa news, su Twitter sono diverse le segnalazioni che ne indicano un mutamento. In particolare, in meno di 24 ore, la sfera sembra aver sperimentato un incremento dell'attività all'interno del suo nucleo. Per ora Epic Games non ha fornito indizi sulla natura e le funzioni di questa misteriosa sfera: quale pensate possa essere il suo scopo?



Per chi si fosse perso l'evento live, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare l'intero video gameplay di Cattus vs Doggus, in seguito al quale è stato reintrodotto il Jetpack in Fortnite.