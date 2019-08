Fortnite: un misterioso tweet anticipa il ritorno del Visitatore?

Uno dei personaggi più misteriosi dell'universo di Fortnite Battaglia Reale è sicuramente il Visitatore, skin che ha fatto il proprio debutto nella Stagione 4 del titolo Epic Games e che è arrivata con il grosso meteorite che ha distrutto Magazzino Muffito.

Nella Stagione X tutti gli eventi sono però stati stravolti e il meteorite è tutt'ora sospeso nei cieli del battle royale. Non è però da escludere che prima o poi l'enorme oggetto possa schiantarsi su un altro luogo della mappa e, a provocare un simile disastro, potrebbe essere proprio il Visitatore. Gli sviluppatori hanno infatti pubblicato un misterioso tweet nel quale si vede il casco del personaggio con su riflesso il mech BRUTO in fase di assemblaggio, il che lascia intuire che sia proprio lui il creatore dell'odiatissimo veicolo di questa stagione.

Che qualcosa stia per accadere proprio nei prossimi giorni? Per scoprirlo purtroppo bisognerà attendere il prossimo aggiornamento, quando i dataminer riusciranno a carpire come sempre qualche informazione aggiuntiva sui prossimi eventi di gioco.

Sapevate che le Girosfere di Fortnite hanno fatto il proprio ritorno nella Stagione X grazie ad una modalità a tempo limitato? Pare inoltre che Ninja abbia attaccato Donald Trump, ribadendo che giochi come Minecraft e Fortnite non siano violenti e pericolosi per i più giovani.