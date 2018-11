Fortnite: la Mitragliatrice è stata rimossa dalla MAT Selvaggio West

L'aggiornamento di contenuto 6.30 pubblicato questa mattina ha introdotto in Fortnite Battaglia Reale la modalità a tempo Selvaggio West e la Dinamite. Non tutto, purtroppo, sembra essere andato per il verso giusto.

Innanzitutto, la Dinamite è stata disabilitata pochi minuti dopo il suo stesso debutto, poiché causava dei crash dell'applicazione. Nelle scorse ore, inoltre, Epic Games si è vista costretta ad intervenire anche sulla MAT Selvaggio West per disabilitare la Mitragliatrice. Il motivo? Non era particolarmente gradita dalla community, secondo la quale non era in linea con il setting scelto per la modalità.

Ricapitolando, queste sono tutte le armi e gli oggetti incluse nella MAT Selvaggio West:

Armi : Fucile da caccia, Fucile a pompa, Doppietta e Sei colpi;

: Fucile da caccia, Fucile a pompa, Doppietta e Sei colpi; Oggetti : Falò, Bende, Medikit, Dinamite e Succo succoso;

: Falò, Bende, Medikit, Dinamite e Succo succoso; Le consegne di rifornimenti contengono: Sei colpi epiche, Doppiette e mitragliatrici leggendarie, Succo Succoso (sono le uniche a fornirlo).

Prima di lasciarvi, segnaliamo che oggi Epic Games ha annunciato il torneo online Winter Royale , che fungerà da preparazione per ladell'anno prossimo. In palio ci sono ben 1 milione di dollari!