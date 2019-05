Fortnite: la Mitraglietta a Raffica ha un buon impatto sul Meta, secondo Ninja

Il consueto aggiornamento settimanale di Fortnite ha portato con sé diverse novità, tra le quali spicca la Mitraglietta a Raffica. La nuova arma ha mandato in pensione la Mitraglietta silenziata e, come prevedibile, non è stata accolta con entusiasmo da tutti.

La Mitraglietta a Raffica sembra essere molto efficace, e come sempre capita per le armi forti, s'è guadagnata allo stesso tempo estimatori e detrattori. Nella prima categoria rientra anche un giocatore d'eccezione, il celebre Tyler "Ninja" Blevins. Secondo il (quasi) ventottenne di Detroit, la nuova arma avrà un impatto positivo sul meta perché favorisce uno stile di gioco aggressivo. "A quanto pare, a molti non piace la nuova arma. Io sono sicuro che la Mitraglietta a Raffica cambierà il meta gioco in maniera consistente. I colpi possono attraversare i muri dei giocatori".

Con quest'ultima affermazione, il content creator ha messo in evidenza una questione molto importante. La mitraglietta, come il suo nome lascia intendere, spara una raffica di quattro colpi che infliggono 23, 24 o 25 danni ciascuno, in base alla rarità (comune, non comune o rara). Ciò significa che, se il muro di un avversario ha soli 30 punti salute residui, i primi due proiettili abbatteranno il suo riparo e gli altri due lo colpiranno in pieno, il tutto con una sola raffica. Tale caratteristica può potenzialmente promuovere uno stile di gioco aggressivo da parte degli attaccanti, che possono quindi mettere in seria difficoltà coloro che si riparano.

Cosa ne pensate? Vi piace la nuova Mitraglietta a Raffica? Intanto, cogliamo l'occasione per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate la guida alle sfide della Settimana 4.