Fortnite: la Mitraglietta a Raffica è la prossima arma in arrivo?

Con l'uscita del nuovissimo aggiornamento di Fortnite Battaglia Reale, i dataminer si sono immediatamente messi al lavoro per scoprire ogni singolo segreto nascosto tra le linee di codice dell'ultima versione e hanno immediatamente pubblicato i risultati delle loro ricerche.

Una delle novità più interessanti riguarda il possibile arrivo di una nuova mitraglietta che, a differenza di tutte le altre, non avrà una modalità di fuoco automatica ma sparerà brevi raffiche di colpi. L'aspetto della Mitraglietta a Raffica ricorda moltissimo quello della mitraglietta Vector presente in tantissimi sparatutto in prima e terza persona e alla quale gli artisti di Epic Games hanno aggiunto un tocco futuristico per renderla perfettamente coerente con il tema della Stagione 9. Al momento non si conoscono le statistiche precise dell'arma o la sua possibile data d'uscita, ma conoscendo ormai il modus operandi degli sviluppatori non è da escludere che la Mitraglietta a Raffica sia la protagonista dell'aggiornamento della prossima settimana.

In attesa di scoprire maggiori informazioni, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate tutti i dettagli sulle novità di Salva il Mondo e le modifiche apportate alla modalità Creativa di Fortnite con l'aggiornamento alla versione 9.10.