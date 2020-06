Fortnite: Mixer chiude i battenti, dove andranno Ninja e Shroud?

È arrivata come un fulmine a ciel sereno da parte di Microsoft la notizia della prossima chiusura di Mixer, la piattaforma di streaming che ha accolto grazie a contratti multimilionari personaggi come Shroud e Ninja. Cerchiamo di capire cosa accadrà agli streamer di Fortnite e tanti altri titoli al momento della chiusura del sito.

Sappiamo infatti che in qualche modo la community di Mixer verrà integrata in Facebook Gaming e che i partner del portale Microsoft continueranno ad avere dei benefici anche sul social network di Mark Zuckerberg. Sembra però che non vi sia alcun vincolo per gli streamer di restare su Facebook, nemmeno per chi aveva contratti ad otto cifre (si parla di 20-30 milioni per l'esclusiva di Ninja): Microsoft ha confermato che Shroud, Ninja e King Gothalion potranno decidere se continuare il loro percorso su Facebook Gaming o fare il proprio ritorno su Twitch.

Vista la situazione, non è da escludere che Twitch, la piattaforma controllata da Amazon, farà di tutto per permettere a questi personaggi di tornare a trasmettere le proprie partite sul proprio sito e possiamo aspettarci la stipula di nuovi contratti per l'esclusiva. Non possiamo nemmeno dare per certo che Google non si farà avanti con un'offerta per portarli su YouTube, così da ampliare il numero di streamer del celebre sito. Insomma, le prossime settimane potrebbero essere ricche di sorprese.