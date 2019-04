Fortnite Mobile si aggiorna per Pasqua con una nuova arma: il Lancia Uova!

Non solo patch per Battle Royale, Modalità Creativa e Salva il Mondo: Epic Games ha pubblicato l'aggiornamento 8.40 di Fortnite anche su Mobile, l'update è ora disponibile per il download anche su iOS e Android e porta in dote una interessante novità a tema Pasqua...

Oltre ad aver migliorato i comandi della Girosfera e presentato il Costume Rovina, Epic Games ha aggiunto una nuova arma, il Lancia Uova, un divertente fucile che vi permetterà di sparare deliziose uova colorate per tutto il periodo delle feste:

Battaglia : Preparatevi a Rovina. Il costume per il Pass battaglia della Settimana 8 è stato presentato! Completate le sfide settimanali per sbloccare Rovina nella settimana 8.

: Preparatevi a Rovina. Il costume per il Pass battaglia della Settimana 8 è stato presentato! Completate le sfide settimanali per sbloccare Rovina nella settimana 8. Girosfera : Abbiamo aggiornato i comandi della Girosfera nell'interfaccia di base per una migliore esperienza del giocatore.

: Abbiamo aggiornato i comandi della Girosfera nell'interfaccia di base per una migliore esperienza del giocatore. Oggetto Festivo: Esplora l'isola a Pasqua e catapultati nel divertimento con il Lancia Uova!

Il Lancia Uova è disponibile non solo su Fortnite Mobile ma anche su tutte le altre piattaforme (PC, Mac, PS4, Xbox One e Nintendo Switch) come parte del nuovo aggiornamento che ha fatto il suo debutto nella giornata di ieri, mercoledì 17 aprile. Secondo un recente leak, la skin Bunny Ninja potrebbe fare la sua comparsa nelle prossime ore, giusto in tempo per festeggiare la Pasqua...