Fortnite Mobile, insegnanti in allarme: distrae gli studenti e blocca il Wi-Fi scolastico

Il fenomenoè approdato su iPhone e iPad da poco meno di una settimana, e nonostante sia ancora in fase di test, ha già riscontrato un incredibile successo raggiungendo il primo posto della classifica dei giochi gratis più scaricati dall' App Store

Un successo inequivocabile, che tuttavia pare stia creando qualche problema nelle scuole americane. Stando a quanto segnalato dai colleghi di Kotaku, Fortnite Mobile sta rappresentando un'enorme fonte di distrazione per innumerevoli giovani studenti. Alcuni istituti scolastici hanno intensificato i controlli sui cellulari arrivando persino a sequestrarli. Altri, invece, hanno segnalato che l'intensa attività sulle loro reti ha più volte mandato in panne il Wi-Fi.

Nick Gutierrez, un insegnate intervistato da Kotaku, ha dichiarato: "C'è stato un aumento del numero di incidenti mentre gli studenti si dirigono in classe giocando con il cellulare. Iniziano una partita durante il pranzo, o poco prima di entrare in classe, e non si staccano per 10-15 minuti, finché non la portano a termine. Ho notato che nella mia classe si formano gruppi di ragazzi seduti uno accanto all'altro mentre giocano, facendo finta di studiare".

Il problema dei videogiochi in classe non l'ha certo inventato Fortnite Mobile, dal momento che le console portatili e gli smartphone esistono da molto tempo. Quello che lo rende insostenibile, secondo gli insegnanti, è il fatto che i ragazzi che ci giocano in tanti, "praticamente tutti". È gratuito, è multiplayer ed è estremamente aggregante. Voi cosa ne pensate al riguardo? Qualcuno tra voi sa com'è la situazione nelle nostre scuole?