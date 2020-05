Fortnite mobile, cifre record: oltre un miliardo di dollari dalle microtransazioni

A due anni di distanza dalla pubblicazione, la versione mobile di Fortnite: Battaglia Reale si presenta come un successo incontrovertibile, con numeri davvero da record.

È quanto segnalato da un'indagine statistica condotta da Sensor Tower e che tocca diversi aspetti del titolo Epic Games per device Android ed iOS. Ad impressionare in maniera particolare sono i dati relativi ai profitti generati dagli acquisti in-App. Secondo i risultati illustrati, infatti, si parla di oltre 1 miliardo di dollari di rendite derivanti dalle microtransazioni realizzate dagli utenti in Fortnite: Battaglia Reale. Complessivamente, inoltre, si contano 350 milioni di giocatori iscritti alla versione mobile del battle royale, con Fortnite ora disponibile anche su Google Play. Il più recente picco di frequenza ha invece toccato i 12,3 milioni di giocatori attivi in contemporanea.



Come molti altri titoli, anche il free to play di Epic Games ha inoltre sperimentato un incremento di attività nel corso del periodo di lockdown imposto dalle misure di contenimento del Coronavirus in tutto il mondo. Nel solo mese di aprile 2020, in effetti, Fortnite Mobile ha generato un giro affari di 44,3 milioni di dollari, a cui si sommano altri 6 milioni di download dell'Applicazione.



In chiusura, ricordiamo che di recente Epic Games ha ufficialmente confermato l'arrivo di Fortnite su PS5 e Xbox Series X.