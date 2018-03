Fortnite: Digital Foundry confronta le versioni iPhone X e Xbox One X

Incredibile ma vero, Digita Foundry ha pubblicato un video confronto tra le versionidi, con l'obiettivo di confrontare il gioco sulla console e sullo smartphone compatibile tecnologicamente più avanzati sul mercato.

Il risultato? La versione mobile non sfigura, pur presentando un comparto tecnico ovviamente rivisitato rispetto alle edizioni PC e console, con architetture più semplici, modelli poligonali leggermente meno complesse, texture meno dettagliate e un framerate praticamente dimezzato.

In ogni caso, Digital Foundry loda Fortnite Mobile, che su iPhone X si dimostra comunque un gioco solido e funzionale in ogni suo aspetto, compatibilmente con i limiti di una versione di prova. La versione iOS di Fortnite si è rivelata un enorme successo, schizzando subito al primo posto della classifica di App Store in molti paesi e generando incassi pari a 1.5 milioni di dollari nelle prime 72 ore di presenza sul mercato, grazie alle sole microtransazioni estetiche.

Epic Games lavorerà per ottimizzare ulteriormente il gioco, in vista anche del lancio della fase di test su Android. Al termine della prova, Fortnite Mobile sarà disponibile per tutti su iOS e Android, distribuito gratuitamente con supporto per le microtransazioni.