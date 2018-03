Fortnite Mobile: download, bug, crash all'avvio, tutti i problemi della versione iPhone

ha fatto partire la prima ondata di inviti relativi alla prova di Fortnite Mobile per iOS . Alcuni sono riusciti a eseguire l'accesso senza problemi, postando le loro imprese sui social mentre pare che a molti altri sia andata molto peggio e ciò ha provocato un'isteria collettiva senza precedenti....

Moltissimi utenti hanno affollato blog, social e il forum ufficiale dedicato all'assistenza per lamentarsi dell'impossibilità di poter giocare. I più comuni attengono, soprattutto, a due ordini di problematiche: il crash dell'applicazione in fase di caricamento e la mancanza del link per eseguire l'accesso nella mail ricevuta da Epic.

Per quanto riguarda la prima questione, va detto che la maggior parte delle lamentele proveniva da utenti che cercavano di avviare il titolo su iPhone 6 incorrendo sistematicamente nel crash dell'applicazione. Va chiarito (e probabilmente le rettifiche verranno date anche da Epic nel corso delle prossime ore) che i dispositivi compatibili iniziano dall'iPhone 6S/SE in su. La descrizione dei dispositivi compatibili deve essere aggiornata togliendo dall'equazione i modelli 5S e i 6. Inoltre, va anche ricordato che il titolo si trova attualmente in una fase di test decisamente delicata per ciò che attiene la stabilità del codice e dei server, per cui potrebbero verificarsi disconnessioni e altre problematiche anche con dispositivi più recenti.

Epic Games è attualmente al lavoro per risolvere la maggior parte dei problemi riscontrati dalla community, la compagnia ha pubblicato una serie di Domande e Risposte su Fortnite Mobile per fare chiarezza sui contenuti, sulla compatibilità e sulle funzionalità dell'edizione per iPhone e iPad. Il test partirà successivamante anche su Android, una volta conclusa la fase di prova, Fortnite Mobile sarà disponibile gratis per tutti su iPhone, iPad e smartphone Android, scaricabile gratis da App Store e Google Play.



