Fortnite Mobile: Epic è insoddisfatta della versione iOS e promette migliorie a breve

Nonostante l'incredibile successo riscosso da Fortnite (anche) sui dispositivi iOS, Epic Games non è per nulla soddisfatta di questa versione.

In un recente post pubblicato sul sub-Reddit dedicato al titolo, gli sviluppatori hanno ammesso che le performance su iPhone e iPad non sono soddisfacenti, al punto da definirle "grezze". Nonostante ciò, c'è una buona notizia. A quanto pare, tali problemi sono già stati risolti internamente e c'è già una patch in lavorazione. È solo una questione di tempo prima che venga pubblicata, sebbene non sia stata annunciata una data d'uscita precisa. Epic Games ha assicurato che fornirà ulteriori informazioni non appena sarà possibile. Intanto, un patch analoga è già stata pubblicata su PC, Mac e Android.

Se siete tra i giocatori insoddisfatti delle performance del gioco su iOS, quindi, dovrete pazientare un altro pochino. Nel frattempo, non mancano di certo le attività alle quali dedicarsi. Ieri è iniziato l'evento Alza la Posta, che ha introdotto la modalità La Fuga e nuove sfide speciali che mettono in palio oggetti esclusivi. Quest'oggi, invece, è ufficialmente iniziata la Settimana 9 della Stagione 5, che ha introdotto sfide come "Visita diverse Teste di Pietra" e "Segui la mappa del tesoro di Condotti Confusi".