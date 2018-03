Fortnite Mobile Guida: 5 consigli utili per padroneggiare il gioco su iPhone e iPad

è finalmente approdato su, dove sta già facendo registrare numeri da record pur non essendo ancora stato rilasciato ufficialmente. Il titolo Battle Royale di, infatti, si trova in fase di testing, e per richiedere l'accesso è necessario seguire questa procedura

È molto probabile che conosciate già la modalità Battle Royale a menadito, dal momento che è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC da un bel po' di tempo. Eppure, ci sono alcune meccaniche specifiche della versione mobile che potrebbero rappresentare una novità assoluta anche per i giocatori più esperti. Procediamo con ordine.

1. Autocorsa

Tra tutte le funzionalità uniche della versione mobile, l'autocorsa è probabilmente la più importante. Facendo doppio tap sul joystick virtuale a schermo il vostro personaggio inizierà a correre automaticamente in avanti, dandovi l'opportunità di concentrarvi su altre attività altrettanto importanti, come lo sparo, il salto e la costruzione. Questa funzionalità può essere utilizzata anche in fase di atterraggio, permettendovi di avvicinarvi all'isola in maniera più rapida. Per disattivare l'autocorsa è sufficiente un singolo tap sul joystick.

2. Nuovi indicatori

Sui dispositivi mobili sono presenti degli indicatori assenti su PC e console, che vi consentono di tenere alta la soglia dell'attenzione anche se non indossate gli auricolari. Sono in tutto tre, e sono facilmente riconoscibili:

Fuoco , di colore rosso: indica la direzione dalla quale vi stanno sparando;

, di colore rosso: indica la direzione dalla quale vi stanno sparando; Passi , di colore bianco: indica la direzione dalla quale si stanno avvicinando i nemici;

, di colore bianco: indica la direzione dalla quale si stanno avvicinando i nemici; Forziere, di colore gialla: indica la direzione in cui troverete un forziere.

3. Mappa espandibile

Esattamente come nelle altre edizioni del gioco, la conoscenza della mappa è un requisito fondamentale per la sopravvivenza. Sugli smartphone e i tablet potete comodamente ingrandirla facendo tap sull'icona a forma di lente d'ingrandimento dell'angolo superiore destro dello schermo.

4. Ricarica

Potrebbe sembrare superfluo spiegare come ricaricare, ma a schermo ci sono molte icone e ad una prima occhiata non è facile identificare il punto da premere per ricaricare l'arma. Per farlo, bisogna fare tap sul contatore delle munizioni che si trova in basso, poco sopra all'inventario.

5. Cross-play

Se giocate a Fortnite anche su PC e/o console, assicuratevi di utilizzare lo stesso account Epic Games. In questo modo, potrete condividere la progressione, l'esperienza e tutti gli oggetti sbloccati. Per collegare i vostri account è sufficiente andare a questo indirizzo.