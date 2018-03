Fortnite Mobile: Guida ai controlli, come muoversi, prendere la mira e sparare su iPhone

I giocatori veterani di Fortnite , all’annuncio di una versione mobile, potrebbero essersi legittimamente chiesti: come si tradurranno i comandi touch un gioco del genere? Cerchiamo di scoprirlo con questa guida.

L’unica premessa è forse scontata, ma, ai fini di una corretta comprensione di quanto stiamo per spiegare, ci teniamo a specificarlo: lo smartphone, per giocare, dovrà essere tenuto in posizione orizzontale.



Muoversi e correre

Per quanto riguarda i movimenti di base, Fortnite Mobile adotta la tipica "levetta" touch, rintracciabile in fondo a sinistra nello schermo del vostro cellulare. Trascinate la levetta verso la direzione in cui volete muovervi e toccate due volte per correre. Badate che, con il doppio tocco, il vostro personaggio entrerà in una sorta di "auto run", ovvero non si fermerà e non cambierà direzione finché non gli darete altri input.



Armi, ricaricare e come costruire

Le vostre armi saranno mostrate in fondo allo schermo, al centro (e non a destra come nella versione casalinga). Per cambiare arma, vi basterà selezionarla toccandola.

Sopra i riquadri delle armi, noterete due numeri, che indicano le munizioni (quelle massime di un caricatore e quelle attualmente rimasta nel caricatore); alla destra di tali cifre, noterete un’iconcina rotonda: premetela per ricaricare la vostra arma. Per quanto riguarda le costruzioni, elemento vitale dell’esperienza di Fortnite, potrete accedervi toccando l’icona rotonda rintracciabile alla destra delle icone dedicate alle armi.



Mirare e sparare

Infine, eccoci giunti agli aspetti forse più importanti (nonché, forse, i più difficili da tradurre correttamente) per un’esperienza FPS mobile: come prendere la mira e come sparare. Prevedibilmente, essendo i movimenti affidati alla parte sinistra dello smartphone, i comandi di sparo e di mira sono assegnati alla parte destra. In questo caso, tuttavia, non è presente alcun tipo di “finta” levetta analogica: per mirare, basterà trascinare il dito dove vogliamo nella parte destra dello schermo; per sparare, basterà invece toccare.