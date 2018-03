Fortnite Mobile ha incassato 1.5 milioni di dollari in 72 ore

è un successo: il gioco è schizzato subito in cima alla classifica dei giochi gratis più scaricati da App Store in moltissimi paesi, ma non solo, perchè il titolo Epic è diventata anche una delle applicazioni più redditizie degli ultimi mesi.

Nello specifico, Fortnite Mobile ha generato incassi pari a 1.5 milioni di dollari in 72 ore dalle solo microtransazioni, dato incredibile se pensiamo che l'accesso al gioco è permesso solamente agli utenti selezionati da Epic e non a tutti i giocatori.

In tre giorni, Fortnite Mobile ha incassato un terzo di quanto registrato da Pokemon GO nello stesso periodo, ovvero 4,9 milioni di dollari nell'estate 2016. Un successo notevole per Epic, che in questi gioni si tova di contro a dover fare i conti con l'insuccesso di Paragon, MOBA che chiuderà i battenti a fine aprile e i cui assets sono ora disponibili gratis per gli sviluppatori su Unreal Engine.

Fortnite Mobile è al momento accessibile su iOS solo su invito, nelle prossime settimane la fase di test arriverà anche su Android e in seguito l'app sarà resa gratuita per tutti.