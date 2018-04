Fortnite Mobile ha incassato oltre 25 milioni di dollari nel primo mese di vita

Secondo i dati diffusi da SensorTower, Fortnite Mobile ha incassato oltre 25 milioni di dollari nel primo mese di presenza su App Store. Secondo la compagnia, quando il gioco arriverà anche su Android la cifra potrebbe superare ampiamente quota 500 milioni di dollari l'anno.

Fortnite Mobile è stata la seconda app più scaricata da App Store a marzo in tutto il mondo, subito dietro Netflix, con una spesa per le microtransazioni pari a circa un milione di dollari al giorno, superando così Tinder, Pandora, YouTube, Candy Crush e Hulu nella classifica dei ricavi relativi al periodo che va dal primo al 15 aprile 2018.

Indubbiamente un bel successo per Fortnite per iPhone e iPad, dopo un lancio inizialmente accessibile solo su invito, Epic Games ha reso l'app disponibile per tutti dal 2 aprile, incrementando così i guadagni giornalieri derivati dagli acquisti di skin e oggetti cosmetici.

Al momento il gioco è disponibile unicamente su App Store, Epic Games ha confermato che Fortnite Android è in fase di sviluppo e arriverà presumibilmente nel 2018, preceduto da una fase beta a invito.