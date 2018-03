Fortnite Mobile: inviati i primi codici per provare in anteprima la versione iPhone

ha annunciato di aver avviato la distribuzione dei primi inviti per Fortnite Mobile : gli utenti selezionati potranno così scaricare il gioco provare in anteprima assoluta le versioni mobile per iPhone e iPad.

Al momento la fase di test di Fortnite Mobile è attiva solamente per i possessori di dispositivi iOS e sarà estesa ai giocatori con smartphone Android in futuro. Gli utenti interessati possono registrarsi sul sito di Fortnite e richiedere l'invito, Epic Games fa sapere che ci sono ancora slot a disposizione e altri codici saranno inviati nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ricordiamo che i giocatori selezionati per il test potranno a loro volta invitare un amico alla prova di Fortnite Mobile.

Fortnite Mobile per iOS pesa 2 GB, l'app è compatibile con i seguenti smartphone e tablet:

iPhone e iPad aggiornati almeno iOS 11

iPhone SE

iPhone 6/6S

iPhone 6S/6S Plus

iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad 2017

iPad Pro

Smartphone Android

Google Pixel 2/XL

Huawei Mate 10/Pro/Lite

Huawei Mate 9/Pro

Huawei P10/P10 Plus/P10 Lite

Huawei P9/P9 Lite

Huawei P8 Lite 2017

LG G6

LG V30/V30+

Controller Bluetooth e Chat Vocale non sono supportati, almeno in questa prima fase di test, mentre il Cross-Play sarà abilitat con le versioni PC, Mac OS, Xbox One e PlayStation 4. Ricordiamo inoltre che al termine della fase di prova il gioco diventerà libero e accessibile gratuitamente a tutti, scaricabile a costo zero da App Store e Google Play. A questo proposito, segnaliamo che sul Play Store hanno fatto la loro comparsa le prime fake app di Fortnite, che vi invitiamo caldamente a non scaricare sul vostro dispositivo.