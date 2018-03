Fortnite Mobile: la lista di tutti i device iOS e Android compatibili

Anche se Fortnite Mobile è attualmente disponibile solo sui device iOS, il gioco sbarcherà in futuro anche su Android. Vediamo la lista completa dei dispositivicompatibili con il gioco.

Di seguito vi riportiamo le due liste che includono tutti i dispositivi compatibili con Fortnite Mobile.

Dispositivi iOS compatibili:

iPhone SE iPhone 6/6S

Plus iPhone 7/7 Plus

iPhone 8/8 Plus

iPhone X

iPad Mini 4

iPad Air 2

iPad 2017

iPad Pro

iOS Other

Dispositivi Android compatibili:

Google Pixel 2/XL

Huawei Mate 10/Pro/Lite

Huawei Mate 9/Pro

Huawei P10/P10 Plus/P10 Lite

Huawei P9/P9 Lite

Huawei P8 Lite 2017

LG G6

LG V30/V30+

Ricordiamo che Fortnite Mobile è attualmente disponibile per i dispositivi iOS, ma nel corso dei mesi successivi arriverà anche su Android. Voi siete in possesso di un device compatibile con il gioco? Se volete provare il titolo, non dimenticate di consultare la nostra Guida per aderire al relativo Mobile Test, così da iniziare a prendere confidenza con il nuovo sistema di controllo pensato per i touch screen.

Ricordiamo inoltre che nel corso di questa settimana verrà pubblicato il nuovo aggiornamento 3.3 di Fortnite, update che segnerà il debutto degli esplosivi C4 all'interno del gioco.