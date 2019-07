Fortnite Mobile: le novità dell'aggiornamento 9.40, continuano i problemi con iOS 13 Beta

Epic Games ha pubblicato l'aggiornamento 9.40 di Fortnite nella giornata di ieri e nelle ore successive ha reso disponibile il medesimo aggiornamento anche su Fortnite Mobile: la patch risolve vari bug e migliora il comparto tecnico e la stabilità generale del gioco su iOS e Android.

A seguito della pubblicazione di questo aggiornamento Epic ha diffuso un breve comunicato per chiarire come Fortnite non sia compatibile con iOS 13 Beta, su questa versione del sistema operativo Apple (ancora instabile per definizione) il gioco presenta vari rallentamenti, glitch e più in generale un'esperienza decisamente ballerina. Il consiglio dunque è quello di non aggiornare Fortnite se state testando la Beta di iOS 13 su iPhone e iPad.

Fortnite Mobile 9.40

Aggiunta una nuova impostazione di modifica da tocco per attivare o disattivare la modifica da tocco (predefinito: attiva).

I microfoni bluethooth sono abilitati per supportare la chat vocale.

Ingranditi i pulsanti del menu radiale emote.

I colpi dell'attacco aereo non creano più bordi poligonali estesi.

Risolto un problema per il quale i Fucili pesanti a pompa e da combattimento non sparavano nel modo corretto se era selezionato il fuoco automatico.

Risolti i problemi che si verificavano nella chat vocale unendosi al gruppo di un altro giocatore.

Ora è possibile aprire il forziere nell'hotel Neopinnacoli.

La modalità spettatore in diretta da dispositivo mobile mostrerà l'interfaccia utente dello spettatore.

I giocatori non resteranno più collegati al loro account all'uscita dal gioco.

Il portafogli nella schermata di rimborso totale ora compare nel modo corretto.

Il pulsante "Mostra guida" aperto nella fase di riscaldamento non sarà più presente durante la partita.

Aumentate le dimensioni del testo "Regione torneo" nella scheda di competizione.

Il layout d'interfaccia indicatore mappa non verrà mostrato nel Bus della battaglia.

Il layout d'interfaccia emote verrà mostrato solo sui veicoli dove è possibile utilizzare le emote.

I giocatori potranno ruotare gli oggetti estetici utilizzando un touchpad.

L'effetto sonoro corretto verrà ora riprodotto quando equipaggi un revolver.

Migliorie grafiche al costume Meraviglia durante l'esecuzione dell'emote Campana lama.

Gli strumenti di raccolta Occhio del ciclone e Fulmine della Tempesta avranno ora gli effetti visivi corretti.

Migliorie grafiche al costume Frullio.

Migliorie grafiche alla scia Luci a filo.

La scia Lanterna ora apparirà correttamente nel gioco.

I problemi verranno sicuramente risolti non appena iOS 13 uscirà dalla fase Beta, il debutto del nuovo sistema operativo è atteso per il mese di settembre, come da tradizione.

Lo sapevate? Fortnite Salva il Mondo potrebbe diventare free to play con l'avvio della Stagione 10, previsto per il primo agosto. Restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Epic Games.