Fortnite Mobile per iOS è il gioco gratis più scaricato da App Store nelle ultime 24

A pochissime ore dall'invio dei primi inviti per la fase di test, la versione iOS di Fortnite Mobile è schizzata in vetta alla classifica dei giochi gratis più scaricati da App Store. Risultato incredibile se pensiamo che l'app è disponibile solamente su invito e non è scaricabile liberamente dallo store digitale di Apple.

Al momento non ci sono numeri precisi sul successo di Fortnite e non sappiamo quanti inviti siano stati spediti da Epic, la compagnia ha comunque confermati che altri codici verranno distribuiti nelle prossim ore e nei prossimi giorni.

In mattinata, sul forum di Epic Games sono comparse anche le prime lamentele dei consumatori, i quali hanno registrato problemi di download, crash e bug di ogni genere che la compagnia sta cercando di risolvere.

Se siete interessati a provare Fortnite per iPhone è ancora possibile registrarsi sul sito di Epic Games con l'obiettivo di ottenere un codice per la prova del gioco su iOS. I dispositivi supportati sino a questo momento sono iPhone SE, iPhone 6/6S, iPhone 6S/6S Plus, iPhone 7/7 Plus, iPhone 8/8 Plus, iPhone X. iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad 2017 e iPad Pro.