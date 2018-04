Fortnite Mobile per iPhone: download accessibile a tutti, rimosso il sistema di inviti

Dopo qualche settimana passata in Closed Beta con un sistema di accesso a inviti, Fortnite Mobile per iPhone è ora liberamente accessibile a tutti,e giocabile senza bisogno di possedere codici o inviti da parte di amici.

Per l'occasione, Epic Games ha anche fatto chiarezza sui dispositivi supportati da Fortnite Mobile: il gioco è compatibile con iPhone SE, 6S, 7, 8, X; iPad Mini 4, Air 2, 2017, Pro mentre iPhone 5S, 6, 6 Plus, iPad Air, Mini 2, Mini 3 e iPod Touch non sono supportati. Per il corretto funzionamento dell'app è necessario aggiornare il sistema operativo almeno ad iOS 11 o versioni successive. Nessuna novità invece per quanto riguarda Fortnite per Android, l'OS di Google non è ancora compatibile.

Leggiamo anche la sinossi diffusa dagli sviluppatori:

"Il miglior gioco di Battaglia reale è arrivato su dispositivi mobili! Unisciti a una squadra e lotta per restare l'ultimo in piedi in questa sfida PvP tra 100 avversari. Creati una copertura. Combatti i tuoi avversari. Sopravvivi. Porta a casa la vittoria.

Fortnite per dispositivi mobili è lo stesso gioco PvP con 100 contendenti che hai imparato ad amare per PlayStation 4, Xbox One, PC e Mac. Stessa mappa, stesso gioco, stessi aggiornamenti settimanali. Costruisci il tuo forte e resta l'ultimo personaggio in piedi. Partecipa e unisciti a una squadra di amici da tutto il mondo o nella stessa stanza!"

Fortnite è ad oggi il Battle Royale più popolare in assoluto nonchè il gioco più seguito su YouTube. Su Everyeye.it trovate la guida ai controlli di Fortnite Mobile per iPhone e iPad.