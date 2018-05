Fortnite Mobile per iPhone si aggiorna con le novità della Stagione 4

Tempo di novità per Fortnite: la Stagione 4 debutta infatti anche su Fortnite Mobile per iPhone e iPad, con una serie di novità decisamente interessanti. L'aggiornamento pubblicato nelle scorse ore da ufficialmente il via alla Stagione 4, scopriamo quali sono i nuovi contenuti ora disponibili in Fortnite per iPhone.

Di seguito il changelog dell'aggiornamento 4.0 di Fortnite Mobile: "La Stagione 4 di Fortnite inizia col botto. L'asteroide è atterrato e ha portato con sé nuovi luoghi da esplorare! Gettati nella mischia e assisti alle conseguenze dell'impatto mentre aumenti di livello il tuo Pass battaglia e ottieni nuovo bottino.

Rocce Salterine: l'asteroide ha lasciato il segno sull'isola... visita il cratere e troverai delle rocce scintillanti. Consumale per saltare a gravità ridotta!

Trascina: la barra rapida ora supporta la funzionalità di trascinamento per posizionare e sistemare gli oggetti nell'inventario."

L'update porta in dote anche una serie di bug fix per correggere i principali problemi tecnici riscontrati dai giocatori. Ricordiamo che Fortnite Mobile è ora disponibile su App Store, compatibile con iPhone e iPad, il gioco è scaricabile gratis con supporto per microtransazioni e acquisti in-app. L'app è uscita dalla fase beta a inizio aprile, quando Epic ha rimosso il sistema di inviti, rendendo Fortnite Mobile disponibile per tutti. Nei prossimi mesi il gioco arriverà anche su Android, preceduto da una fase di test, le date però non sono ancora state rese note.

Sapevate che la Cometa di Fortnite si è schiantata al suolo nelle scorse ore, generando una nuova zona nella mappa?