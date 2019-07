Fortnite Mobile, problemi di stabilità con iOS 13 Beta per iPhone e iPad

Nei giorni scorsi Apple ha pubblicato la seconda Beta pubblica di iOS 13 per iPhone e iPad, nuova versione del sistema operativo che ha introdotto la modalità scura e nuove opzioni per la privacy e le foto. Purtroppo, come sempre accade per i software in fase di testing, non tutto sta andando per il verso giusto.

A giudicare dalle segnalazioni reperibili in rete, la Beta di iOS 13 sta causando diversi problemi di stabilità a Fortnite Mobile. L'applicazione del gioco si chiude senza preavviso, rendendo l'esperienza decisamente frustrante. Al momento non sembra esserci nessuna soluzione al problema, pertanto, mentre lavora ad una soluzione, Epic Games sta invitando tutti i giocatori che intendono divertirsi con Fortnite Mobile a non utilizzare la Beta di iOS 13. Sarà premura della compagnia tenerci aggiornati sull'evolversi della situazione.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che quest'oggi, sull'isola di gioco di Fortnite Battaglia Reale, ha fatto la sua comparsa il Fortbyte 23, situato tra un parcheggio di furgoni, un distributore di benzina e un'impronta. Intanto, un ragazzo sta giocando per 10 ore al giorno a Fortnite nel tentativo di raccogliere i soldi necessari alle cure del padre malato di cancro.