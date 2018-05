Fortnite Mobile: quando verrà lanciato su smartphone e tablet Android?

Fortnite Mobile è disponibile su iPhone e iPad da quasi due mesi ormai, piattaforme sulle quali sta ottenendo un successo incredibile. Gli incassi erano già alti durante le prime settimane, quando era accessibile solo su invito, e sono cresciuti ulteriormente con il lancio ufficiale avvenuto all'inizio di aprile.

Epic Games, tuttavia, non ha ancora svelato quando verrà lanciato su smartphone e tablet Android. A marzo fornì una lista dei dispositivi compatibili, ma da allora la versione per il sistema operativo di Google non è più stata menzionata. Tuttavia, possiamo provare a fare qualche speculazione al riguardo.

Secondo alcune voci, la versione Android potrebbe essere annunciata al Google I/O 2018, che si svolgerà dall'8 all'11 maggio. In quell'occasione verrà presentato il nuovo sistema operativo Android 9.0, per cui è molto probabile che Epic stia aspettando la sua uscita in modo da ottimizzare il titolo battle royale anche per esso. Secondo alcuni, Fortnite per Android debutterà dopo la fine della Stagione 4, prevista tra due mesi esatti, giusto in tempo per l'inizio della Stagione 5. Si tratterebbe di un approccio molto simile a quello seguito su iPhone e iPad, dove venne lanciato poco dopo l'inizio della Stagione 3.

Voi cosa ne pensate? Anche voi non vedete l'ora di giocarlo sui vostri smartphone o tablet android? Ufficialmente, Fortnite Mobile per Android è atteso "nei prossimi mesi", e alla luce di queste informazioni è molto probabile che verrà pubblicato nel corso dell'estate.