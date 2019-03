Fortnite Mobile, Salva il Mondo e Modalità Creativa: le novità della patch 8.11

Il nuovo aggiornamento 8.11 di Fortnite non ha introdotto solamente novità per la modalità Battle Royale ma anche per Fortnite Mobile, Salva il Mondo e per la Modalità Creativa. Scopriamole insieme!

Fortnite Mobile

Risolto un problema che impediva il funzionamento a pieno schermo su dispositivi Samsung S10

Risolto un problema che impediva la visualizzazione dei sondaggi nel gioco su dispositivi mobili

Questi sondaggi casuali sono stati aggiunti nell'aggiornamento v8.10 ma non apparivano sui dispositivi mobili. Assicurati di lasciarci un commento se ne ricevi uno dopo una partita

Risolti vari problemi di stabilità su dispositivi mobili

Continueremo a seguirne l'impatto e a indagare su eventuali altri problemi. Fateci sapere sui social come vi trovate

Fortnite Salva il Mondo

Jonesy segugio da guerra

Servono altre granate? Nessun problema! Il vantaggio Zaino di Jonesy segugio da guerra ha quel che serve.

Ser Lancillotto

Uno spiedino di Abietti! Queste nuove animazioni di attacco sono il nostro nuovo prodotto di... punta.

Fortnite Modalità Creativa

Isola Vetro Nero

Specchiate la vostra creatività su questa nuovissima isola!

Correzione bug

Risolto un problema per cui le granate, se lanciate da fuori il volume di salvataggio delle isole verso l'isola, applicavano gli effetti delle granate (ad es. respinta, effetti congelanti) ad altri giocatori e veicoli.

Ricordiamo che nelle scorse ore Epic ha introdotto anche nuovi strumenti per i creatori di contenuti che permetteranno di sottoporre facilmente le proprie creazioni da introdurre in Fortnite.