Fortnite Mobile: segnalati bug e problemi tecnici, Epic al lavoro per risolvere

Ricordiamo che Fortnite Mobile è disponibile su iOS e Android in esclusiva su Samsung Galaxy Note 9 per un periodo limitato, in seguito per tutti scaricabile dal Marketplace Samsung ma non da Google Play a causa di una precisa scelta di Epic Games.

L'aggiornamento sembra aver portato in dote numerosi bug su mobile, come la compenetrazione dei modelli poligonali, frequenti crash e glitch grafici e controlli che non rispondono correttamente agli input dei giocatori. Epic Games dal canto suo è già a lavoro per risolvere le problematiche evidenziate e presto potrebbe pubblicare un nuovo update.

We are investigating an issue with performance on iOS devices. We will post more information once it becomes available. — Fortnite (@FortniteGame) 6 settembre 2018

Wth is this. Is this mine craft or some sht fix this we can’t play the freakin game srysly pic.twitter.com/ewDaQbdLkd — Zypher (@JustAdi10) 6 settembre 2018