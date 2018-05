Fortnite Mobile: svelato il periodo di lancio della versione per smartphone/tablet Android

Con un lungo post sul sito ufficiale, poco fa Epic Games ha parlato dello stato di Fortnite Mobile e delle funzionalità sulle quali in team è al lavoro maggiormente. Tra le tante cose, tuttavia, ha anche svelato la finestra di lancio della versione Android.

Partiamo da quella che, probabilmente, è la notizia più interessante. La compagnia ha rivelato che Fortnite Mobile approderà su smartphone e tablet con sistema operativo Android nel corso dell'estate 2018. Non ha fornito una data più precisa, ma almeno adesso siamo a conoscenza di un periodo indicativo. Epic Games ha assicurato che fornirà ulteriori informazioni non appena sarà possibile.

Questi sono i dispositivi compatibili già confermati nei mesi scorsi. Non è escluso, in ogni caso, che la lista possa espandersi in futuro.

Google Pixel 2/XL

Huawei Mate 10/Pro/Lite

Huawei Mate 9/Pro

Huawei P10/P10 Plus/P10 Lite

Huawei P9/P9 Lite

Huawei P8 Lite 2017

LG G6

LG V30/V30+

Per quanto riguarda la versione attualmente disponibile sui iPhone e iPad, Epic questa settimana ha aggiunto la possibilità di personalizzare l'interfaccia di gioco, richiesta a gran voce dai fan. Per il futuro è prevista l'implementazione della Chat Vocale, la riduzione dei file d'installazione, l'introduzione delle statistiche e il miglioramento delle prestazioni in alcune aree dell'isola, dove si verificano dei cali di framerate.