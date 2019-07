Fortnite mobile: ci sarà un torneo da un milione di Dollari?

Epic Games, come ormai sappiamo bene, ha deciso di investire pesantemente sulla nascita di una scena competitiva dedicata a Fortnite.

I montepremi di ogni singolo evento sono da far girare la testa a chiunque e anche uno tra i migliori streamer al mondo ha confermato che è molto più semplice – per gli aspiranti professionisti – far soldi con Fortnite rispetto ad altri titoli, nonostante il battle royale non possa essere considerato alla stregua di un esport fatto e finito.

La notizia questa volta, a pochi giorni dall'inizio della World Cup da 30 milioni di Dollari, è dedicata alla costola mobile del battle royale.

L'indiscrezione proviene da Matt Rutledge, game director della divisione mobile dei Complexity Gaming: "Una Fortnite Mobile Cup da $ 1 milione potrebbe arrivare presto". La comunità “mobile” di Fortnite non è esattamente al pari dei colleghi che giocano su PC e console. Ciò nonostante presenta alcuni giocatori talentuosi e in grado di aggiudicarsi il ricco bottino.

La preoccupazione principale per tale tipo di competizione online è solo una: i giocatori che utilizzeranno controller fisici sul proprio dispositivo. Epic dovrebbe probabilmente escogitare un modo per garantire che tutti giochino alla pari e direttamente sul proprio dispositivo touch, senza l'ausilio di tecnologie fisiche di terze parti.

Ora, il torneo su mobile al momento è pura speculazione ma non sarebbe nemmeno il primo evento in esclusiva per una specifica piattaforma. Epic ha infatti annunciato la Xbox Cup (che si terrà il 20-21 luglio), sempre da un milione di montepremi, che sarà appunto dedicata ai giocatori Xbox One.

Questo potrebbe dare il via a una serie di tornei milionari per piattaforme specifiche, una delle quali potrebbe benissimo essere anche l'ambiente mobile, sempre più al centro della scena gaming ed esport.