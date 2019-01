Fortnite Mobile: tutti i modelli compatibili con Controller Bluetooth e 60 Hz

L'aggiornamento Fortnite 7.30 ha introdotto novità anche per Fortnite Mobile portando in dote il supporto per alcuni modelli di Controller Bluetooth e per i 60 Hz su una selezione di smartphone Android.

Supporto Controller Bluetooth

Nota Bene: la vibrazione del telefono verrà disattivata con un GamePad connesso.

Android: Steelseries Stratus XL, Gamevice, Xbox1, Razer Raiju e Moto Gamepad

iOS: controller MFi come Steelseries Nimbus e Gamevice.

Fortnite Mobile 60 Hz

Aggiungiamo il supporto ai 60 Hz (da abilitare nelle impostazioni) per alcuni dispositivi Android. Stiamo lavorando con i nostri partner per l'ottimizzazione, quindi inizialmente supporteremo solo i seguenti modelli: Samsung Galaxy Note 9 (versione USA), Huawei Honor View 20 e Huawei Mate 20 X.

Due importanti notizie dunque per i giocatori di Fortnite Mobile su iOS e Android, Epic ha ribadito la sua volontà di continuare ad aggiornare la versione portatile del suo Battle Royale, introducendo una serie di ottimizzazioni per i due sistemi operativi per smartphone e tablet.