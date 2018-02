Fortnite: la modalità a 60fps a confronto su PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X

Pochi giorni faha dato il benvenuto ai tanti contenuti dellae alla nuova modalità a 60fps pensata appositamente per le versioni PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One e Xbox One X.

L'update, a dire il vero, ha portato con sé anche diversi problemi di rete e bug di altra natura, ma a giudicare dalle due video analisi realizzate da VG Tech, la nuova modalità a 60fps funziona alla grande su tutte le console.

Il primo dei due filmati (che trovate in apertura di notizia) analizza le versioni per le due ammiraglie di Sony e Microsoft. Su PlayStation 4 Pro, con la modalità a 60fps attiva, Fortnite sfrutta una risoluzione dinamica che, in base al carico, oscilla tra 1524x856 e 1920x1080. Mediante la tecnica del temporal upsampling, viene incrementa fino a 1080p quando scende al di sotto di tale livello. Anche su Xbox One X viene utilizzata una soluzione dinamica, con valori che oscillano da 1850x1040 a 2742x1550. Grazie alla medesima tecnica di temporal upsampling la risoluzione viene portata fino a 3072x1728. Su entrambe le console viene raggiunto il target dei 60fps nella maggior parte dei casi. Su PlayStation 4 Pro, tuttavia, i cali risultano essere più frequenti, anche se non rovinano mai l'esperienza di gioco. Su Xbox One X si verificano perlopiù in fase di atterraggio, durante il normale svolgimento dei match sono invece molto rari.

Non se la cavano male neppure le due sorelle minori, che pure riescono a riescono a garantire un'esperienza a 60fps, con sporadici cali esclusivamente nelle situazioni più concitate. Su PlayStation 4 la risoluzione dinamica oscilla tra 1360x756 a 1920x1080, mentre su Xbox One tra 1056x594 a 1520x810. Giudicate voi stessi nel video condiviso in calce.

Vi ricordiamo che Fortnite può essere scaricato su PlayStation 4, Xbox One e PC e che la modalità Battle Royale può essere giocata gratuitamente. Tra i contenuti della Stagione 3 figurano il costume Operazioni Speciali, la Costruzione Turbo, il nuovo Battle Pass e i Back Bling.