Fortnite: la modalità a 60fps per Xbox One X punterà presto ai 4K

In occasione del panel "Optimizing UE4 for Fortnite: Battle Royale" ospitato durante la GDC 2018,ha annunciato che la versione Xbox One X di Fortnite raggiungerà presto la risoluzione 4K nella modalità a 60fps, facendo un passo in avanti rispetto al target precedente di 1800p.

La modalità a 60fps di Fortnite: Battle Royale è stata introdotta su tutte le console diverse settimane fa, permettendo ai giocatori di privilegiare il frame rate tramite l'impiego della risoluzione dinamica. Ad ogni modo, la versione Xbox One X era in grado di oscillare tra i 1152p e i 1728p, avvicinandosi in diverse situazioni al target dei 1800p.

Come potete vedere nelle slide mostrate da Epic Games alla GDC 2018 (le trovate in calce alla notizia), presto la versione Xbox One X di Fortnite sarà in grado di puntare al target dei 4K nella modalità a 60fps. Questo, naturalmente, non significa che il gioco girerà a 4K nativi, ma che il range della risoluzione dinamica verrà allargato fino a raggiungere il target ideale dei 4K.

Si tratta indubbiamente di un bel salto di qualità, a dimostrazione di come l'hardware di Xbox One X possa risultare molto versatile per gli sviluppatori. Il merito, ovviamente, è anche delle ottimizzazioni apportate al motore di Fortnite (Unreal Engine 4) e alla tecnica di Temporal Anti-Aliasing Upsample (TAAU).