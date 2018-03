Fortnite: la modalità Battle Royale è stata sviluppata in soli due mesi

Come riportato da PCGamer, durante la GDC di San Francisco, Ed Zobrist di

I lavori su Battle Royale sono iniziati dopo il lancio della modalità Salva il Mondo: "in due mesi abbiamo completato Battaglia Reale e il contenuto è stato lanciato il 26 settembre. Non voglio vantarmi, ma non so quanti studi siano in grado di creare contenuti di qualità in un lasso di tempo così breve..."

Zobrist fa sapere che molti assets di Battle Royale sono effettivamente ripresi dalla modalità Salva il Mondo e che il concept di base era pronto sin dal 2011, anno in cui è iniziato lo sviluppo di Fortnite. Scopriamo inoltre che inizialmente Epic avrebbe voluto includere Battaglia Reale nel gioco completo, ma solo in un secondo momento, a due settimane dal lancio, il publisher ha cambiato idea, decidendo di lanciare questa modalità gratuitamente.

Una scelta vincente, se consideriamo che solamente a febbraio Fortnite ha generato incassi pari a 126 milioni di dollarii, superando per la prima volta PlayerUnknown's Battlegrounds, fermo a quota 103 milioni.