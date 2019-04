Fortnite Modalità Competitiva: Aggiornamenti sullo stato dello Sviluppo da Epic Games!

La Software House responsabile dello sviluppo del Battle Royale ha deciso di aggiornare la propria Community su di un tema decisamente interessante: la Modalità Competitiva di Fortnite.

Tra i punti approfonditi da Epic Games, troviamo la Modalità Arena. Dopo averla introdotta in-game tramite l'aggiornamento 8.20 di Fornite, il team di sviluppo ha intenzione di continuare a svilupparla, per "offrire nuovi sistemi di punteggio, tornei specifici per le varie leghe e ricompense speciali quando si arriva a una nuova divisione". Epic Games sta inoltre pensando di introdurre, in caso di lunghi tempi di attesa, la possibilità di dedicarsi ad una partita od alla modalità creativa di Fortnite.



Epic Games ha inoltre dichiarato di voler ottimizzare le prestazioni di Fortnite, soprattutto nelle fasi finali di gioco. Particolare attenzione sembra essere dedicata alla gestione di risoluzioni personalizzate su PC e a problemi di framerate irregolari. Infine, la Software House ha annunciato il "Riscaldamento Fortnite World Cup", un torne online che anticiperà lo svolgimento del Fortnite World Cup 2019.

In attesa di ricevere nuovi aggiornamenti in merito da parte di Epic Games, ricordiamo ai Giocatori che gli ultimi update hanno introdotto ulteriori novità all'interno del Titolo, tra cui il ritorno della possibilità di fare regali in Fortnite ad una nuova arma. Proprio in merito a quest'ultima, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare una Guida all'Arco Esplosivo di Fortnite, all'interno della quale viene approfondito il suo funzionamento.