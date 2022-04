Fortnite: la modalità Creativa 2.0 verrà annunciata all'evento dell'Unreal Engine 5?

Nel corso della serata si stanno facendo sempre più insistenti le teorie dei dataminer di Fortnite Capitolo 3, i quali ritengono che l'annuncio della modalità Creativa 2.0 sia ormai imminente e che avverrà proprio domani, in occasione dell'evento dedicato all'Unreal Engine 5.

Epic Games ha annunciato per domani, martedì 5 aprile 2022 alle 17:00 italiane, un evento dedicato al suo popolare motore grafico. Nel corso dell'evento dovrebbero arrivare anche annunci relativi al mondo videoludico e molti credono che almeno uno di questi annunci coinvolga Fortnite. Non a caso, infatti, è previsto in concomitanza con l'inizio dell'evento la distribuzione di un Twitch Drop legato al battle royale gratis che si potrà ottenere guardando la diretta di Epic Games e che lascia poco spazio all'immaginazione. Come se non bastasse, i dataminer hanno notato che qualcosa nei file di gioco è cambiato e nel database dell'Unreal Engine 5 sono apparsi riferimenti a Valkyrie, nome in codice della nuova versione della componente personalizzabile di Fortntite.

Per chi non sapesse cosa sia la modalità Creativa 2.0, si tratta di una sorta di rivoluzione dell'editor del gioco Epic di cui si parla ormai da mesi. Stando ad alcune indiscrezioni, la nuova versione della modalità Creativa dovrebbe trasformare il gioco in una sorta di Roblox, con la possibilità non solo di creare nuovi mondi ma anche di alterare in maniera importante il gameplay e prendere parte a mini-giochi di varia natura.

Aspettando di scoprire quali saranno gli annunci dell'evento di domani, vi ricordiamo che l'update 20.10 di Fortnite Capitolo 3 arriverà tra poche ore.