Fortnite Modalità Creativa: arrivano la Selezione Multipla e l'Area di cattura

Non solo novità di Fortnite Battle Royale, l'aggiornamento 8.30 (ora disponibile per il download) ha portato in dote anche nuovi contenuti per la Modalità Creativa, tra cui prefabbricati, un nuovo tema militare e lo strumento Selezione Multipla.

Selezione multipla

Afferra la casa d'angolo o l'intero quartiere! È arrivato lo strumento Selezione multipla, e gli spostamenti sono un gioco da ragazzi.

Tema base militare

Rinforza il tuo forte con nuovi, scintillanti edifici in stile militare. È il primo set di edifici a debuttare in modalità Creativa prima di comparire nella Battaglia reale!

Area di cattura

Deposita l'oggetto all'interno dell'aria che verrà utilizzato per il punteggio. Usa questo dispositivo per modalità di gioco Cattura la bandiera!

Prefabbricati

Aggiunti 6 prefabbricati militari

Aggiunte 8 gallerie militari costituite da varianti di colore della squadra

Aggiunta la galleria numeri militari

Aggiunta la galleria oggetti militari

Aggiunta una nuova galleria luci militari che consente al giocatore di cambiare i colori delle luci

Isole

Aggiunta la nuova Isola tropicale L'isola ha una struttura simmetrica per le modalità di gioco squadra contro squadra. Aggiunta la nuova Isola Sponde del fiume Versione riprogettata dell'Isola tropicale con il nuovo set Militare.

Armi e Oggetti

Jetpack aggiunto Rarità leggendaria. Il Jetpack si attiva saltando a mezz'aria, e offre mobilità aggiuntiva. Durante il volo, Può essere usato per una durata limitata prima di doverlo ricaricare. La ricarica inizia quando il Jetpack non è in uso. Non è possibile entrare in modalità di mira durante il volo. Sul controller, il comando di passaggio alla modalità di mira attiverà il Jetpack. Problema noto: Le munizioni infinite non si applicano al carburante del Jetpack.