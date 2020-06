Fortnite, Modalità Creativa: i codici per le 4 isole horror più belle

Sin dal debutto della Modalità Creativa di Fortnite Battaglia Reale, sono stati in molti gli utenti che hanno deciso di cimentarsi in questo particolare editor per dare vita ad esperienze single player o multiplayer che potessero far divertire gli altri giocatori. Cerchiamo di scoprire quelle a tema horror più belle.

Infernum (Codice Isola: 8882-4554-8827)

Questa mappa, che ha fatto la prima comparsa nel gioco nell'ottobre 2019, ovvero nel bel mezzo del periodo di Halloween, è stata pubblicata direttamente da Epic Games e permette di vivere una particolare esperienza all'interno di una struttura infestata con tanto di enigmi da risolvere ed un epico scontro finale con il boss.

Alien Isolation (Codice Isola: 4560-5535-3757)

Probabilmente fan della serie con protagoniste le mostruose creature aliene, l'utente che ha creato questa mappa l'ha ambientata in una spaventosa nave spaziale che ricorda quella vista proprio in Alien Isolation. A differenza delle altre mappe, in questo caso l'esperienza è più volta alla risoluzione degli enigmi e alla fuga dalla struttura.

The Living Manor (Codice Isola: 0863-1321-3485)

Si tratta di un'altra mappa a tema horror ben realizzata. Non vi rovineremo la sorpresa svelandovi i contenuti di questa particolare isola della Modalità Creativa e ci limiteremo a dirvi che vi ritroverete in un luogo infestato armati solo di torcia.

Infected Hellnite (Codice Isola: 4890-8897-2439)

Giocando in questa mappa, uno degli utenti vestirà i panni dell'infetto e avrà l'obiettivo di andare alla ricerca di tutti gli altri giocatori esplorando gli spaventosi ambienti che compongono l'area di gioco.

Vi ricordiamo che per entrare in una di queste isole non bisogna fare altro che accedere alla modalità Creativa, interagire con uno dei Portali ed inserire il codice che più vi interessa.

