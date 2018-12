Fortnite Modalità Creativa: il nuovo aggiornamento introduce il Villaggio Invernale

L'aggiornamento 7.10 di Fortnite non ha solamente dato il via all'evento di Natale 14 Giorni di Fortnite ma ha portato in dote anche nuovi contenuti a tema invernale per la Modalità Creativa, introdotta a inizio dicembre.

Isole a tema invernale

Un fronte freddo ha portato con sé quattro nuove isole a tema invernale selezionabili dalla fenditura dell’isola iniziale

Prefabbricati del villaggio invernale

Avvolgi le tue isole nell’atmosfera di stagione con i sei nuovi prefabbricati del villaggio invernale

Isole

Sono state aggiunte quattro nuove isole invernali

Sono selezionabili dalla fenditura del giocatore sull’isola iniziale

Ora i giocatori dispongono di due isole “Il Quartiere” invece di una

Prefabbricati

Sono stati aggiunti sei prefabbricati del villaggio invernale

Sono stati aggiunti pacchetti di oggetti festivi

Sono stati aggiunti nuovi colori al prefabbricato Galleria cubo

Sono stati aggiunti tronchi e ceppi alla Galleria natura

È stata aggiunta la Galleria natura invernale

Sono state aggiunte rampe e pavimenti alla Galleria ostacoli

Il nuovo evento di Natale Fortnite 2018 partirà il 19 dicembre e andrà avanti per quattordici giorni, quotidianamente Epic Games regalerà nuove armi, skin e attiverà modalità a tempo limitato in Battle Royale e Salva il Mondo.

La Modalità Creativa di Fortnite ha debuttato il 6 dicembre in Accesso Anticipato, insieme alla Stagione 7, dal 13 dicembre la modalità è accessibile a tutti, Epic Games ha promesso aggiornamenti continui con nuovi temi e contenuti aggiuntivi per personalizzare ulteriormente le proprie creazioni.